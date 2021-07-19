На Минщине за минувшие сутки на водоемах страны погибли два человека. Об этом информирует пресс-служба МЧС.
18 июля в 11:00 в МЧС сообщили об утонувшем мужчине в водоеме возле агрогородка Деревная Столбцовского района Минской области. Спасатели нашли и извлекли из воды утонувшего гражданина 1984 года рождения.
В этот же день в 16:23 в реке Березина возле деревни Веселово Борисовского района Минской области также тонул мужчина. Сотрудники МЧС осуществляли поиск безработного гражданина 1984 года рождения, но найти его пока не удалось. Поиски возобновят сегодня спасатели ОСВОДа.
Фото из архива БЕЛТА
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В Минской области за сутки в водоемах утонули два человека
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