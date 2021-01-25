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В Минской области за год значительно снизилась заболеваемость ВИЧ-инфекцией

Показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Минской области по сравнению с 2019 годом снизился за 2020 год более чем на треть, сообщили в Минском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.


— За 2020 год показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией по сравнению с 2019 годом снизился на 39% и составил 15,2 случая на 100 тысяч населения против 24,9 случая на 100 тысяч населения в 2019 году, — проинформировали в центре.

По данным специалистов, в эпидемический процесс вовлечены все возрастные группы населения, однако, основная доля граждан, у которых впервые выявляют вирус, — люди старше 30 лет:

— 86,6 процента из числа зарегистрированных за 2020 год случаев ВИЧ — лица старше 30 лет, из которых 45,2 процента – старше 40 лет. Для сравнения: в 2019 году это было 85,9 процента и 44,5 процента соответственно.

В общей структуре ВИЧ-инфицированных лиц преобладают мужчины (60,2 процента), доля женщин составляет 39,8 процента. Удельный вес женщин, вовлеченных в эпидемический процесс по ВИЧ-инфекции за 2020 год, составил 33,2 процента (2019 год — 36,3 процента).

Согласно данным с 1989-го по 1 января 2021 года, основным путем заражения является половой — 63%. Доля парентерального пути передачи ВИЧ (при внутривенном введении наркотических веществ) — 33,3 процента. За 2020 год удельный вес лиц, инфицирование которых произошло половым путем, составляет 75,1 процента, доля парентерального пути передачи ВИЧ — 21,2 процента (2019 год — 75,5 процента и 23,4 процента соответственно).

— В социальной структуре ВИЧ-инфицированных лиц, впервые выявленных за 2020 год, 51,2 процента составляют лица рабочих специальностей и служащие, 31,3 процента — лица без определенной деятельности, 7,8 процента — лица из мест лишения свободы, — добавили в центре. В 2019 году аналогичные показатели составляли, соответственно, 51, 31,5 и 10,1 процента.

ВИЧ остается одной из основных проблем глобального общественного здравоохранения: по состоянию на конец 2019 года в мире, согласно оценкам, насчитывалось 38 миллионов человек, живущих с ВИЧ-инфекцией. За время эпидемии вирус унес почти 33 миллиона человеческих жизней. В настоящее время благодаря расширению доступа к эффективным средствам профилактики, диагностики и лечения ВИЧ и сопутствующих ему инфекций, а также ухода за пациентами, ВИЧ-инфекция перешла в категорию поддающихся терапии хронических заболеваний, а люди, живущие с ВИЧ, могут прожить долгую и здоровую жизнь. 

Фото: pixabay.com
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