В Минской области за день в ДТП пострадали двое детей

Два ребенка получили травмы в ДТП в течение одного дня в Минской области. Об этом сообщила в Telegram официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Первая авария случилась в четверг, 9 июля, около 11:30 в Заславле на улице Студенецкой. 8-летний велосипедист выехал из-за стоящих вдоль тротуара машин и попал под колеса двигавшегося «Шкода Фабиа» под управлением 34-летнего водителя, который не успел затормозить. Мальчика с телесными повреждениями доставили в больницу.

Спустя три часа в поселке Самохваловичи Минского района 15-летнюю школьницу подвозил отец ее одноклассника. По предварительным данным, выйдя из машины, девятиклассница неожиданно для двигавшегося следом на автомобиле «Тойота Королла» 48-летнего водителя выбежала на дорогу. Тот не успел затормозить и сбил школьницу, которую с травмами госпитализировали.

Пресс-секретарь МВД отметила, что с начала года произошло 167 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых 10 детей погибли и 174 получили ранения. Восемь погибших являлись пассажирами транспортных средств, двое – пешеходами.