В Минской области за четыре месяца в ДТП пострадали 22 ребенка

За четыре месяца 2021-го на территории пристоличной области совершено 18 ДТП с участием несовершеннолетних, в результате которых были травмированы 22 ребенка. По вине самих несовершеннолетних произошло два ДТП. Об этом sb.by сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.
Накануне летних каникул Госавтоинспекция с 25 мая по 5 июня проводит специальное комплексное мероприятие "Внимание – дети!" для предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма. Сотрудники ГАИ проведут профилактические беседы в тех учебных учреждениях Минской области, ребята из которых были участниками автоаварий.
К основным причинам дорожно-транспортных происшествий в ГАИ отнесли следующие: неиспользование ремней безопасности и специальных детских удерживающих устройств при перевозке несовершеннолетних; непредоставление преимущества пешеходам на переходе; переход детьми проезжей части вне пешеходного перехода; неожиданный выход из-за транспортного средства или других препятствий, ограничивающих обзорность водителю, а также нахождение детей на проезжей части без сопровождения взрослых. Дети наблюдают за действиями взрослых, которые нарушают ПДД, и на подсознательном уровне стремятся поступать аналогично. Поэтому взрослые должны неукоснительно соблюдать все правила и быть примером для юных участников дорожного движения.
– Уважаемые взрослые, не оставляйте без присмотра малолетних, постоянно напоминайте ребенку, как вести себя на дороге и в транспорте. Объясняйте, что даже имея преимущество на пешеходном переходе, следует быть предельно внимательным, переходить дорогу в установленных правилами местах. Перед началом движения нужно обязательно смотреть по сторонам, при этом категорически исключить разговоры по мобильному телефону и использование наушников, – призвали в Госавтоинспекции. – Согласно п.166.9 ПДД во время проведения специального комплексного мероприятия необходимо включить ближний свет фар или дневные ходовые огни во время движения в светлое время суток. В обязательном порядке перевозите детей только пристегнутыми ремнями безопасности, а для детей младшего возраста используйте специальные удерживающие устройства.
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В Минской области за четыре месяца в ДТП пострадали 22 ребенка
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