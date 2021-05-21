В Минской области за четыре месяца в ДТП пострадали 22 ребенка

Накануне летних каникул Госавтоинспекция с 25 мая по 5 июня проводит специальное комплексное мероприятие "Внимание – дети!" для предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма. Сотрудники ГАИ проведут профилактические беседы в тех учебных учреждениях Минской области, ребята из которых были участниками автоаварий.К основным причинам дорожно-транспортных происшествий в ГАИ отнесли следующие: неиспользование ремней безопасности и специальных детских удерживающих устройств при перевозке несовершеннолетних; непредоставление преимущества пешеходам на переходе; переход детьми проезжей части вне пешеходного перехода; неожиданный выход из-за транспортного средства или других препятствий, ограничивающих обзорность водителю, а также нахождение детей на проезжей части без сопровождения взрослых. Дети наблюдают за действиями взрослых, которые нарушают ПДД, и на подсознательном уровне стремятся поступать аналогично. Поэтому взрослые должны неукоснительно соблюдать все правила и быть примером для юных участников дорожного движения.– призвали в Госавтоинспекции.Фото из архива