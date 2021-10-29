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  2. В Минской области за 9 месяцев задержано более 2,5 тыс. нетрезвых водителей

В Минской области за 9 месяцев задержано более 2,5 тыс. нетрезвых водителей

Сотрудниками ГАИ Минщины за девять месяцев 2021-го были выявлены 2567 фактов управления транспортным средством нетрезвыми водителями, а также 5562 выпивших пешехода. Об этом информирует УГАИ УВД Минского облисполкома.


– По вине нетрезвых водителей совершено 38 аварий, которые унесли жизни 13 человек. По вине пешеходов произошло 51 ДТП, в результате которых 22 человека погибли и 31 получили травмы. Причем из общего числа виновных пешеходов 23 находились в состоянии алкогольного опьянения, – привели цифры в Госавтоинспекции. – Также за указанный период произошло 604 ДТП без пострадавших с материальным ущербом. Данные происшествия также случились по вине автолюбителей, которые употребили алкоголь. 

Для предупреждения ДТП, пресечения грубых правонарушений с 29 октября по 1 ноября стражи дорог Минщины проводят комплексное профилактическое мероприятие "Дорога – место встречи трезвых людей". Сотрудники ГАИ также уделят внимание местам объектов торговли спиртными напитками, увеселительным заведения, в первую очередь работающим круглосуточно. К нарушителям будут применены меры воздействия согласно действующему законодательству.

Фото из архива БЕЛТА
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