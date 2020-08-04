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В Минской области выбрали самую лучшую зону отдыха у воды

Минский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды подвел итоги областного этапа республиканского конкурса на лучшее обустройство и содержание мест пользования поверхностными водными объектами для рекреации, спорта и туризма в 2020 году.


— Для участия в первом этапе конкурса были предоставлены материалы по 14 объектам, — проинформировали в комитете. — В результате обсуждения областной комиссией принято решение определить победителем конкурса Жодинское ГУП «ОЖКХ» (Жодинское водохранилище, г. Жодино), получившего наибольшее количество баллов. Отчет организации-победителя будет направлен в республиканскую комиссию для участия в республиканском конкурсе.

Жодинское водохранилище расположено в черте города Жодино. Его размеры составляют 6х0,4 км, площадь — 1,1 квадратных километра, наибольшая глубина — 4 метра. Водохранилище было создано в 1951 году (реконструировано в 1968-м) на реке Плисса, используется как водоем-охладитель Смолевичской ГРЭС.





Республиканский конкурс на лучшее обустройство и содержание мест пользования поверхностными водными объектами для рекреации, спорта и туризма проводится с целью обеспечения соблюдения режима хозяйственной и иной деятельности в границах водоохранных зон и прибрежных полос, улучшения экологического состояния поверхностных водных объектов, формирования экологической культуры. Лучшие зоны отдыха у воды определяются по девяти основным показателям.

В рамках конкурса также существуют требования к обустройству зон массового отдыха. К примеру, пляж должен иметь территорию как минимум из расчета 8 кв.м на одного человека, детские площадки — не менее 4 кв.м на одного человека. Зона отдыха (солярий, теневые навесы) должны занимать 40-60% от общей площади места массового отдыха, зона обслуживания (здания проката, буфеты, киоски) — 5-8% от общей площади, спортивная зона (площадки для настольного тенниса, волейбола, бадминтона, лодочная станция) — 10%, зона озеленения — 20-40%, пешеходные дорожки — 3-5% от общей площади. Урны для сбора отходов следует располагать на расстоянии 3-5 м от полосы зеленых насаждений и не менее 10 м от уреза воды из расчета не менее одной урны на 1600 кв.м территории места массового отдыха; расстояние между урнами — не более 40 метров. Общественные туалеты надлежит устанавливать из расчета одно место на 75 человек, питьевые фонтанчики — на расстоянии не более 200 метров друг от друга.

По каждому из показателей, если они соблюдаются, участникам конкурса начисляется определенное количество баллов. Побеждают пляжи, набравшие самое большое количество баллов.

ФОТО: minoblpriroda.gov.by


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