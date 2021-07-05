В Минской области второй укос трав проведен на 37% площадей

– уточнили информацию в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома.В целом в регионе из травяной массы в 2021 году планируют заготавливать сенаж. С первого и части второго укоса для общественного поголовья в настоящий момент заложено 2129,7 тыс. т, или 57% от общего планового задания, данного вида травы. Кроме того, в Минской области сена заготовлено 96,8 тыс. т, что составляет 37% от общего плана.Вместе с тем на полях региона одновременно с укосом ведутся и иные работы.Сельхозпредприятия убирают озимую сурепицу, работы осуществлены на 68% площадей. Уборку озимого ячменя начали в Березинском, Копыльском, Любанском и Слуцком районах.