Сельхозпредприятия Минской области на 37% площадей провели второй укос травы, передает БЕЛТА.
– По сравнению с прошлым годом косовицу начали чуть позже. Тем не менее работы проводятся вовремя. Первый укос завершили около двух недель назад и сразу же приступили ко второму. Сегодня он проведен на площади 60,7 тыс. га, что составляет 37% от плана. По темпам кошения пока лидируют Слуцкий (7,572 га), Копыльский (5,705 га) и Дзержинский районы (5,032 га), – уточнили информацию в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома.
В целом в регионе из травяной массы в 2021 году планируют заготавливать сенаж. С первого и части второго укоса для общественного поголовья в настоящий момент заложено 2129,7 тыс. т, или 57% от общего планового задания, данного вида травы. Кроме того, в Минской области сена заготовлено 96,8 тыс. т, что составляет 37% от общего плана.
Вместе с тем на полях региона одновременно с укосом ведутся и иные работы.
Сельхозпредприятия убирают озимую сурепицу, работы осуществлены на 68% площадей. Уборку озимого ячменя начали в Березинском, Копыльском, Любанском и Слуцком районах.
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В Минской области второй укос трав проведен на 37% площадей
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