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  2. В Минской области стартовала акция "Безопасный переход"

В Минской области стартовала акция "Безопасный переход"

ГАИ Минской области с 17 по 20 ноября проводит профилактическую акцию "Безопасный переход", пишет БЕЛТА.


– По-прежнему основные причины совершения ДТП с участием пешеходов – нарушения ПДД самими пешеходами и невыполнение водителями требований правил, касающихся проезда нерегулируемых пешеходных переходов и предоставления преимущества в движении пешеходам. В густонаселенных городах области проблемой остаются наезды на пешеходов на нерегулируемых пешеходных переходах. При этом очевидна вина не только водителей, нарушающих требования правил проезда, но и пешеходов, проявляющих беспечность и недисциплинированность, – рассказали в ГАИ.

На период проведения профилактических мероприятий сформированы рейдовые группы, в которые вошли сотрудники милиции общественной безопасности, добровольные дружинники. Перед ними поставлена задача каждый день контролировать наиболее частые места ДТП, пешеходные переходы, аварийно-опасные участки автомобильных дорог и улиц населенных пунктов, где с большой вероятностью могут быть совершены наезды на незащищенных участников дорожного движения.

Госавтоинспекция Минской области обращает внимание водителей на необходимость быть максимально внимательными за рулем, особенно при ограниченной видимости и при неблагоприятных погодных условиях. Перед нерегулируемым пешеходным переходом водитель должен снизить скорость, вплоть до остановки транспортного средства, чтобы уступить дорогу пешеходам.

– Имея преимущество, пешеход обязан быть предельно осторожным при переходе проезжей части. Прежде чем ступить на пешеходный переход, необходимо посмотреть по сторонам, убедиться, что водитель вас пропускает. Нужно исключить разговоры по мобильному телефону и использование наушников. Для безопасности в темное время суток обозначьте себя световозвращающими элементами, – добавили в ГАИ.

С начала 2020 года на пешеходных переходах произошло 68 ДТП, в которых 19 человек погибли, а 61 были травмированы.
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Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ
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