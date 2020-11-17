В Минской области стартовала акция "Безопасный переход"

, – рассказали в ГАИ.На период проведения профилактических мероприятий сформированы рейдовые группы, в которые вошли сотрудники милиции общественной безопасности, добровольные дружинники. Перед ними поставлена задача каждый день контролировать наиболее частые места ДТП, пешеходные переходы, аварийно-опасные участки автомобильных дорог и улиц населенных пунктов, где с большой вероятностью могут быть совершены наезды на незащищенных участников дорожного движения.Госавтоинспекция Минской области обращает внимание водителей на необходимость быть максимально внимательными за рулем, особенно при ограниченной видимости и при неблагоприятных погодных условиях. Перед нерегулируемым пешеходным переходом водитель должен снизить скорость, вплоть до остановки транспортного средства, чтобы уступить дорогу пешеходам., – добавили в ГАИ.С начала 2020 года на пешеходных переходах произошло 68 ДТП, в которых 19 человек погибли, а 61 были травмированы.