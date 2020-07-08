В Минской области снизилась доля женщин, вовлеченных в эпидемический процесс по ВИЧ-инфекции

Доля женщин, вовлеченных в эпидемический процесс по ВИЧ-инфекции на территории Минской области, за последний год снизилась более чем на 6%, сообщает Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

– В общей структуре ВИЧ-инфицированных лиц преобладают мужчины – 60%, доля женщин составляет 40%, – проинформировали в отдел профилактики ВИЧ/СПИД областного ЦГЭиОЗ. – Удельный вес женщин, вовлеченных в эпидемический процесс по ВИЧ-инфекции за январь – июнь 2020 года, составил 34,1%, в то время как показатель за январь – июнь 2019 года составлял 40,3%.

В целом же за первое полугодие текущего года показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Минской области составил 8,6 случая на 100 тыс. населения. Для сравнения: данные за аналогичный период года минувшего – 14,8 случая на 100 тыс. населения.

– В эпидемический процесс вовлечены все возрастные группы населения, однако основная доля граждан, у которых впервые выявляют вирус, – люди старше 30 лет, – констатировали специалисты. – Так, 85,4% из числа зарегистрированных за январь – июнь 2020 года случаев ВИЧ – старше 30 лет, из которых 50,4% – старше 40 лет (январь – июнь 2019 года – 86,7% и 41,2% соответственно).

По данным с 1989 года по 1 июля 2020 года основным путем заражения является половой (63%), доля парентерального пути передачи ВИЧ (при внутривенном введении наркотических веществ) – 34%.

– При этом за январь – июнь текущего года удельный вес лиц, инфицирование которых произошло половым путем, составляет 72,4%, доля парентерального пути передачи ВИЧ – 26,8%, – уточнили специалисты центра. – Данные за январь – июнь 2019 года – 79,1% и 19,4% соответственно.

В социальной структуре ВИЧ-инфицированных лиц, впервые выявленных за январь – июнь 2020 года, 52,4% составляют лица рабочих специальностей и служащие, 30,6% – лица без определенной деятельности, 8,1% – лица из мест лишения свободы. Для сравнения: в январе – июне прошлого года эти показатели составляли соответственно 53,6%, 28,4% и 10%.

Как сообщалось ранее, за 2019 год показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Минской области по сравнению с 2018 годом снизился на 12% и составил 24,9 случая на 100 тыс. населения (2018 год – 28,3 случая на 100 тыс. населения).