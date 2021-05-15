О шокирующем преступлении рассказали в пресс-службе УВД Минского облисполкома. Официальный представитель управления Александра Попова:
– Участковый инспектор милиции Жодинского ГОВД установил 57-летнего уроженца Толочинского района, который 11 мая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, по ул. Песчаной в Жодино, умышленно, из хулиганских побуждений, в присутствии заведомо малолетних лиц нанес не менее одного удара мешком, в котором находились четыре котенка, по железобетонному столбу, после чего выбросил мешок с животными в канаву. В результате противоправных действий двое котят погибли.
Следователями возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. Мужчина задержан.
Фото: УВД Минской области
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В Минской области пьяный мужчина на глазах у детей убил котят. Возбуждено уголовное дело
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