В Минской области проведут акцию по предупреждению особо тяжких преступлений

На Минщине с 7 по 11 сентября пройдет комплекс мероприятий по предупреждению особо тяжких и тяжких преступлений. Об этом сообщается на сайте областного УВД.
Сотрудники служб и подразделений УВД области совместно с заинтересованными службами проведут информационную работу по профилактике тяжких и особо тяжких преступлений против личности, в том числе в сфере семейно-бытовых отношений. Внимание будет уделено людям, имеющим судимость, находящимся на профилактическом учете в отделах охраны правопорядка и уголовно-исполнительных инспекциях. Правоохранители посетят и лиц, злоупотребляющих спиртным и ведущих асоциальный образ жизни.
"Негативная тенденция к увеличению количества умышленных причинений тяжких телесных повреждений и убийств наблюдается в некоторых районах Минской области. Многие из таких преступлений совершают безработные, пьющие люди", – пояснили в милиции.