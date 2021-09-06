В Минской области проведут акцию по предупреждению особо тяжких преступлений

Сотрудники служб и подразделений УВД области совместно с заинтересованными службами проведут информационную работу по профилактике тяжких и особо тяжких преступлений против личности, в том числе в сфере семейно-бытовых отношений. Внимание будет уделено людям, имеющим судимость, находящимся на профилактическом учете в отделах охраны правопорядка и уголовно-исполнительных инспекциях. Правоохранители посетят и лиц, злоупотребляющих спиртным и ведущих асоциальный образ жизни.– пояснили в милиции.