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  2. В Минской области появится памятник картофелю

В Минской области появится памятник картофелю

Памятный знак картофелю установят в агрогородке Дещенка Узденского района, уточняет БЕЛТА. В этом населенном пункте овощ пользуется небывалой популярностью.

Архивное фото

«Картофель для агрогородка – фирменный плод. Раньше здесь размещалась экспериментальная база имени Суворова, где специалисты выращивали новые семенные сорта картофеля белорусской селекции. Сейчас на ее месте находится школа, где несколько лет функционирует музей в честь этого растения. <…> В честь картошки в агрогородке устраивали фестивали, спортивные мероприятия, театральные постановки, а о памятнике речь зашла прошлой осенью, когда в агрогородок приехал губернатор [Александр Турчин]», – поделилась подробностями начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Узденского райисполкома Елена Спирина.

Как будет выглядеть памятник? Скульптура будет иметь форму корзины с картофелем.
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
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