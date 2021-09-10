В Минской области появится памятник картофелю

Памятный знак картофелю установят в агрогородке Дещенка Узденского района, уточняет БЕЛТА. В этом населенном пункте овощ пользуется небывалой популярностью.
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«Картофель для агрогородка – фирменный плод. Раньше здесь размещалась экспериментальная база имени Суворова, где специалисты выращивали новые семенные сорта картофеля белорусской селекции. Сейчас на ее месте находится школа, где несколько лет функционирует музей в честь этого растения. <…> В честь картошки в агрогородке устраивали фестивали, спортивные мероприятия, театральные постановки, а о памятнике речь зашла прошлой осенью, когда в агрогородок приехал губернатор [Александр Турчин]», – поделилась подробностями начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Узденского райисполкома Елена Спирина.
Как будет выглядеть памятник? Скульптура будет иметь форму корзины с картофелем.