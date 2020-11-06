Пожилой велосипедист попал под поезд в Минской области. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте МВД.
Инцидент произошел утром 5 ноября на перегоне Вилейка-Молодечно. Поезд по направлению Полоцк-Минск сбил 86-летнего велосипедиста. Пенсионер погиб на месте происшествия.
Сообщается, что задержка в движении поезда составила чуть больше часа, а электрички Молодечно-Минск приостановились на 10 минут.
Фото: pixabay.com
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В Минской области поезд насмерть сбил пожилого велосипедиста
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