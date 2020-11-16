В Минской области планируют привить от гриппа не менее 40 процентов населения

Организована работа выездных экспертных групп с участием представителей Минздрава и ведущих врачей-инфекционистов. Их работа направлена прежде всего на улучшение качества оказания стационарной медицинской помощи в непрофильных медучреждених. Специалисты разъясняют схемы и алгоритмы действий при оказании помощи пациентам. В центре мониторинга — наличие лекарств на местах, средств индивидуальной защиты медперсонала, соблюдение правил ее использования врачами, обеспечение перепрофилированных отделений необходимыми расходными материалами и оборудованием. Особенно внимательно проверяется работа реанимационных отделений и отделений, где ведется наблюдение пациентов с коронавирусной инфекцией.Мобилизация всех имеющихся ресурсов, систематизация подходов к диагностике и лечению вируса поможет среди прочего эффективно противостоять новому инфекционному вызову.