До 1 декабря в столичном регионе проведут вакцинацию против гриппа не менее 40 процентов населения области. Такая мера профилактики намечена Комплексным планом санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения инфекции COVID-19. С 16 ноября предусмотрено также повсеместное на территории Минской области использование средств защиты органов дыхания в общественных местах – на транспорте, объектах торговли, общепита и других. На период неблагополучной эпидемиологической ситуации ограничено проведение спортивных, культурных, зрелищных, научных, религиозных и других массовых мероприятий.
Организована работа выездных экспертных групп с участием представителей Минздрава и ведущих врачей-инфекционистов. Их работа направлена прежде всего на улучшение качества оказания стационарной медицинской помощи в непрофильных медучреждених. Специалисты разъясняют схемы и алгоритмы действий при оказании помощи пациентам. В центре мониторинга — наличие лекарств на местах, средств индивидуальной защиты медперсонала, соблюдение правил ее использования врачами, обеспечение перепрофилированных отделений необходимыми расходными материалами и оборудованием. Особенно внимательно проверяется работа реанимационных отделений и отделений, где ведется наблюдение пациентов с коронавирусной инфекцией.
Мобилизация всех имеющихся ресурсов, систематизация подходов к диагностике и лечению вируса поможет среди прочего эффективно противостоять новому инфекционному вызову.
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В Минской области планируют привить от гриппа не менее 40 процентов населения
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Фото: Алексей МАТЮШ