В Минской области органы занятости трудоустроили более 17 тыс. человек в 2020 году

– пояснилаНа профессиональное переобучение в 2020 году были направлены 762 безработных человека. Наиболее востребованными специальностями для переподготовки стали основы предпринимательской деятельности. Пользовались спросом и такие профессии, как оператор котельной, водитель погрузчика, повар, парикмахер и мастер по маникюру.По состоянию на 1 января 2021 года на учете в органах занятости числились 1325 человек, в том числе 797 безработных. Из них – 466 мужчин и 331 женщина.