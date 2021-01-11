В Минской области лидером по реализации новогодних елей стал Борисовский лесхоз

проинформировали в объединении.На втором месте – Минский лесхоз, который реализовал 3387 деревьев и 65 деревьев в кадках. Результаты работы Молодечненского лесхоза – 2794 новогодних дерева, 13 новогодних букетов и 39 деревьев в кадках. Старобинский лесхоз продал 2343 новогодних дерева, 314 новогодних букетов и 83 дерева в кадках, Пуховичский – 1787 новогодних деревьев, 70 букетов и 4 дерева в кадках.– добавили в Минском ГПЛО.Всего лесхозы Минской области в предпраздничные дни реализовали на елочных базарах более 30 тысяч новогодних деревьев.– уточнили в объединении.Всего на территории Минской области было организовано 226 торговых точек реализации новогодних деревьев. Реализация проходила во всех районах области, на территории лесхозов и лесничеств. В столице Беларуси продажа новогодних деревьев осуществлялась Минским лесхозом по улице Багратиона – там было продано 3387 единиц продукции. Для более полного обеспечения населения зелеными красавицами лесхозы организовали торговлю в пригороде Минска – агрогородке Колодищи, а также в городе Фаниполь, деревне Валерьяново, г.п. Смиловичи, агрогородке Сеница – там было реализовано более 3,5 тысячи новогодних деревьев.Ранее в пресс-службе Минлесхоза проинформировали, что в преддверии зимних праздников белорусы купили более 133 тысяч пушистых красавиц, в том числе свыше 3000 новогодних деревьев в кадках (елей, сосен, пихт). В министерстве отметили заметный рост спроса на деревья в кадках и букеты. Самый высокий спрос на новогодние деревья был в Минской и Гродненской областях.