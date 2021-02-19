В Червенском районе Минской области из-за прорыва трубопровода в 113 частных домов не поступала холодная вода, передает БЕЛТА.
В МЧС сообщили, что авария случилась 18 февраля. В 14:00 спасателям поступило сообщение о прорыве трубопровода холодного водоснабжения диаметром 100 мм в деревне Красный Дар Червенского района. Холодная вода не поступала в 113 частных жилых домов.
Последствия аварии устранили в тот же день. Водоснабжение потребителей было восстановлено в 19:50.
Фото: БЕЛТА
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В Минской области из-за аварии без воды оставались 113 частных домов
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