В Жодино и Смолевичах из-за прорыва трубопровода вода не поступала в 28 домов, больницу и поликлинику, передает БЕЛТА.
– 7 февраля в 12:45 поступило сообщение о прорыве трубопровода холодного водоснабжения по ул. Гагарина, 22 в городе Жодино Минской области. Без холодного водоснабжения оставались восемь многоквартирных жилых домов. В 16:20 водоснабжение потребителей восстановлено, – сообщили в пресс-службе МЧС.
Также 7 февраля стало известно об аварии в Смолевичах. В 17:50 поступило сообщение о прорыве трубопровода по ул. Торговой, 17. Холодная вода не поступала в 20 частных жилых домов, больницу и поликлинику. Организовывался подвоз воды.
Последствия аварии устранили в 19:50. Водоснабжение потребителей восстановлено.
Фото: pixabay.com
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В Минской области из-за аварии без воды были 28 домов, больница и поликлиника
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