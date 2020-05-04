В Минской области более 2,1 тысячи человек получили выплаты в честь 75-летия Победы

В комитете по труду, занятости и социальной защите Минского облисполкома уточнили, что, в частности, выплаты предоставили участникам Великой Отечественной войны (371 ветеран), бывшим узникам концлагерей (1375 человек), жителям блокадного Ленинграда (25 жителей региона), награжденным орденами и медалями (145 человек), членам семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, пропавших без вести в годы войны (таких в области 138), инвалидам с детства из-за ранения, контузии, увечья, связанных с боевыми действиями в период войны (63 человека) и другим категориям граждан.Ветеранам и бывшим минерам выплатили BYN 1,7 тыс., блокадникам, награжденным медалями и орденами, а также бывшим работникам объектов противовоздушной обороныBYN 900, бывшим узникам, инвалидам с детства и семьям погибших и пропавших без вестиBYN 700.К слову, сегодня в столичном регионе проживают 16 ветеранов старше 100 лет. Также столетний рубеж перешагнули 10 пострадавших от последствий войны.