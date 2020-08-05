В Минском зоопарке родился желтый мангуст

Малышке один месяц и ей постепенно вводят прикорм. По наблюдениям зоотехников, особенно по душе ей пришлось молоко с перепелиными желтками.

– Мангусты живут довольно большими группами, в среднем 15–20 особей. Ночью зверьки спят в одном доме, а утром выходят на кормежку. Если в группе есть малыши, то они остаются в укрытии, – младший научный сотрудник зоопарка Анастасия Батуревич рассказала о повадках этих животных.



У полосатых мангустов тоже пополнение! Весной на свет появились три малыша. К сожалению, их мама погибла, и жизнь детенышей оказалась под угрозой. Зоотехник Анастасия Верниковская фактически заменила им мать. Для полноценного развития малыши нуждались в постоянном уходе. Специалист кормила их смесью из бутылочки каждые два часа. В заботливых руках зоотехника детеныши быстро окрепли. Сейчас в их рационе помимо молока уже присутствует и твердая пища: говядина, курятина, перепелиные яйца, творог. А пищу маленькие мангусты получают через каждые три часа.