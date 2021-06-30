В июне в Минском зоопарке появились на свет винторогий козел, европейская лань и косуля. Такая информация размещена на сайте учреждения.
– Первый месяц лета получился в зоопарке не самым обычным, ведь у трех пар копытных животных случилось прибавление. Родителями стали винторогие козлы, европейские лани и косули. Малыши быстро освоились в вольерах и вовсю изучают неизведанный мир, но пока делают это под пристальным наблюдением мам. Винторогий козленок – настоящий хвостик, потому что не отходит от взрослых особей ни на шаг, а вот европейская косуля совершенно самостоятельна, – говорится в сообщении.
Кроме того, в учреждении сказали, что малыши животных растут быстро и чувствуют себя хорошо. В настоящий момент посетители смогут увидеть молодых особей в вольерах.
Фото: Минский зоопарк
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В Минском зоопарке родились европейская лань, косуля и винторогий козел
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