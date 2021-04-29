В столичном зоопарке на свет появился муфлон, передает БЕЛТА.
– Муфлон – жвачное парнокопытное животное рода баранов. Он является ближайшим родственником домашней овцы. Таких животных в зоопарке – две самки и один самец, которые ежегодно радуют нас пополнением. На прошлой неделе у пары родилась малышка, – сообщила младший научный сотрудник учреждения Оксана Буко.
Новорожденный ягненок чувствует себя хорошо.
– Она шустрая. Бегает по вольеру, резвится, ловко прыгает по искусственным скалам. Что касается взрослых особей, они спокойно восприняли появление нового члена семейства, порой играют с малышкой, а иногда и прогоняют, если она сильно им докучает, – отметила младший научный сотрудник.
Увидеть ягненка в настоящий момент могут все посетители Минского зоопарка.
Фото: Instagram / minsk_zoo_official
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В Минском зоопарке пополнение – родилась малышка-муфлон
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