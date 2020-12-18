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В Минском центре дополнительного образования состоялась VIII отчетно-выборная конференция МГО ОО «Белорусский союз женщин»

Сегодня на базе Минского ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи» состоялась VIII отчетно-выборная конференция МГО ОО «Белорусский союз женщин», где были подведены итоги работы организации за минувшую пятилетку и определены основные направления деятельности на предстоящие пять лет. 


По словам Жанны Романович, председателя Минской городской организации ОО «БСЖ», с каждым годом роль женщин в современном обществе возрастает, они способны решать самые разные задачи и заявлять о своей активной гражданской позиции. Представительницы слабого пола входят в состав Правительства, законодательных органов власти, руководят предприятиями и организациями, принимают участие в общественной жизни республики и своих регионов. И большинство из них являются членами БСЖ. 

Совместно со структурными подразделениями на местах, при сотрудничестве с органами государственной власти и другими общественными организациями МГО принимает активное участие в реализации государственной социальной политики, значимых  акциях. На постоянной основе проводится работа по укреплению потенциала и расширению возможностей женщин в рамках содействия и достижения целей устойчивого развития, социального статуса женщин в обществе. Вместе с тем необходимо консолидировать усилия по росту численности первичек, привлечению к деятельности молодых женщин в различных регионах. 


Не остались в стороне члены БСЖ от подготовки к проведению Всебелорусского народного собрания – одного из самых важных событий для каждого жителя страны – и сформулировали 8 блоков вопросов. Это инициативы от общественного объединения. Среди них – социальная поддержка талантливых детей, вовлечение отцов в воспитание подрастающего поколения, поднятие престижа рабочих специальностей. Из опыта борьбы с коронавирусом закономерно возник вопрос волонтерства – пока в Беларуси в этой части нет эффективного законодательства. Особенно остро звучат проблемы женского бизнеса в сельской местности. Многие дамы сегодня становятся все более предприимчивыми, ведь поддержки хватает не всегда.
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