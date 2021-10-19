В Минском районе женщина из ревности проткнула вилами соперницу, а затем подожгла себя и дом

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УВД Минского облисполкома

Правоохранителям поступила информация от медиков о раненой 48-летней местной жительнице.– рассказала sb.byКогда правоохранители прибыли по месту жительства 53-летней подозреваемой, дом оказался заперт, а внутри было задымление. По предварительной информации, она облила себя и дом бензином, после чего подожгла. После тушения пожара женщину обнаружили без сознания и передали медикам.Все обстоятельства произошедшего будут выяснены в ходе проверки. Установлено, что ранее 53-летняя сельчанка судима не была.