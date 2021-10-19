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  2. В Минском районе женщина из ревности проткнула вилами соперницу, а затем подожгла себя и дом

В Минском районе женщина из ревности проткнула вилами соперницу, а затем подожгла себя и дом

Инцидент произошел 19 октября в деревне Новашино. 

Фото: УВД Минского облисполкома

Правоохранителям поступила информация от медиков о раненой 48-летней местной жительнице. 

– По предварительным данным, в дом пострадавшей пришла бывшая супруга ее сожителя. Между женщинами произошел конфликт, в ходе которого 53-летняя подозреваемая проткнула хозяйку дома вилами. После случившегося женщина скрылась с места происшествия, а раненую сельчанку доставили в больницу, – рассказала sb.by официальный представитель УВД Минского облисполкома Александра Попова.   

Когда правоохранители прибыли по месту жительства 53-летней подозреваемой, дом оказался заперт, а внутри было задымление. По предварительной информации, она облила себя и дом бензином, после чего подожгла. После тушения пожара женщину обнаружили без сознания и передали медикам. 

Все обстоятельства произошедшего будут выяснены в ходе проверки. Установлено, что ранее 53-летняя сельчанка судима не была. 
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