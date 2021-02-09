В Минском районе сотрудники наркоконтроля УВД Миноблисполкома задержали закладчика с 150 г пара-метилэфедрона, передает БЕЛТА.
– При проведении оперативно-разыскных мероприятий по выявлению и пресечению распространения наркотиков сотрудники наркоконтроля УВД Миноблисполкома вблизи лесного массива у деревни Ходаково задержали 21-летнего минчанина и изъяли у него около 150 г наркотика. В лесной массив молодой человек приехал на такси, чтобы забрать партию наркотика для последующей фасовки и закладки разовых доз, – сообщили в УВД Миноблисполкома.
В съемной квартире парня в столице были обнаружены зип-пакеты, изолента и весы, а также остатки упаковки от предыдущей партии наркотика, которую молодой человек успел разложить по тайникам.
По словам задержанного, в Минск он приехал в декабре с целью начать работать закладчиком. Расфасовкой наркотиков занимался на съемной квартире, там же и жил. Закладки распространял в Минске и Минском районе.
– К месту, где осуществлял закладки, добирался на такси, чтобы исключить вероятность случайной встречи с милицией, – добавили правоохранители.
В отношении 21-летнего парня возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328 УК Беларуси, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Фото: БЕЛТА
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В Минском районе задержан закладчик с 150 г наркотика – ему грозит до 15 лет лишения свободы
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