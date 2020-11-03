Сотрудники наркоконтроля УВД Минскоблисполкома задержали двоих закладчиков наркотиков из Витебска. Молодые люди приехали за партией в Минский район, чтобы потом расфасовать наркотик и распространить уже дома, сообщает УВД Минщины.
Парням по 21 году, оба нигде не трудоустроены. В "командировку" приехали на маршрутном такси, обратно планировали добираться аналогичным способом. Но когда они забирали наркотик из тайника, их задержали. У одного из фигурантов обнаружили и изъяли сверток с почти 100 граммами альфа-PVP. Оба задержаны. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328 УК.
В ходе обыска в квартире одного из них (где товарищи и фасовали наркотик) обнаружены весы, зип-лок-пакетики и другие приспособления для фасовки и упаковки зелья.
Фото МВД
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В Минском районе задержали двоих закладчиков наркотиков
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