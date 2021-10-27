В Минском районе с начала года в ДТП пострадали более 80 человек

В пристоличном районе с начала года в авариях пострадали более восьмидесяти человек. Об этом сообщает УВД Минского облисполкома.
– Самые опасные случаи связаны с ДТП. Травмы, полученные на дорогах, нередко оказываются смертельными, – прокомментировали в областном УВД.
На тяжесть ДТП влияют 4 фактора: водитель, автомобиль, пешеход, дорога. Но самым главным из них, конечно же, является человек, роль водителя и пешехода первостепенна.
В январе – сентябре 2021 года на территории Минского района количество дорожно-транспортных происшествий в сравнении с аналогичным периодом 2020 года уменьшилось на 25,9%. Также фиксируется уменьшение числа травмированных граждан в ДТП на 28,5%. Количество погибших людей в авариях стало больше на 4,7%. С участием несовершеннолетних в регионе произошло 14 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 14 детей (7 пешеходов, 4 велосипедиста, 3 пассажира). За такой же промежуток прошлого года с участием детей зарегистрировано 18 аварий, в которых пострадали 18 детей, погиб 1 ребенок (10 пассажиров, 6 пешеходов, 1 водитель, 1 велосипедист, погиб 1 пешеход).
Причин ДТП по вине водителей несколько: превышение скорости, нарушение правил проезда пешеходных переходов, нарушение правил маневрирования (обгон). В отдельных случаях таким фактором стало и неудовлетворительное состояние дорог. Немаловажной причиной дорожного травматизма является пассажир или водитель, находящийся в транспортном средстве с непристегнутым ремнем, или малолетний ребенок без удерживающегося устройства, а также сам пешеход из-за его невнимательности и безответственности. Внезапное появление перед движущимся транспортом в таких случаях может привести к трагедии. Водитель не успевает и не в состоянии остановить авто.
За девять месяцев на территории Минского района зарегистрировано 25 аварий с участием пешеходов, в которых 5 человек погибли и 22 травмированы. Почти все случаи имели трагический исход. В основном происшествия со смертельным исходом случались в темное время суток. Отмечается, что на одежде пешеходов не было светоотражающих элементов.
Госавтоинспекция провела следственный эксперимент, в результате которого было установлено, что в темноте из салона автомобиля при ближнем свете фар человек на дороге в темной одежде может быть замечен лишь на расстоянии 25–30 м. При скорости 60 км/ч за одну секунду авто проезжает около 17 м. За это время водитель только способен понять, что или кто перед ним. Затормозить или удачно сманеврировать не всегда представляется возможным из-за особенностей проезжей части, погоды, интенсивности движения.
– Правила дорожного движения обязывают пешехода при движении по краю проезжей части в темное время суток обозначить себя светоотражающими элементами. При этом движение должно осуществляться навстречу движущемуся транспорту. Велосипедистам необходимо оборудовать свой транспорт фарами (фонарями), излучающими спереди белый свет, сзади – красный, – уточнили в ГАИ.
Фото из архива БЕЛТА.