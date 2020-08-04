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  2. В Минском районе рабочему зажало руку в станке для резки картона

В Минском районе рабочему зажало руку в станке для резки картона

Вчера в 06:42 спасателям поступило сообщение о том, что требуется помощь рабочему, руку которого зажало в станке для резки картона.

Фото: Минское областное управление МЧС

Об инциденте, который произошел в деревне Кирши Минского района, sb.by рассказала официальный представитель Минского областного управления МЧС Анастасия Швайбович:

– При подаче листа картона в станок произошло зажатие левой руки мужчины 1956 года рождения. Спасатели при помощи гидравлического инструмента разжали валы станка и высвободили пострадавшего. Он был передан бригаде скорой медицинской помощи, которая доставила его в учреждение здравоохранения.

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