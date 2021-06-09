В Минском районе при пожаре погибли двое мужчин

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По данным следствия, ночью 8 июня поступило сообщение о возгорании деревянного дома в деревне Углы Минского района. При ликвидации пожара обнаружены тела хозяина дома и его знакомого. Одному из них 59 лет, второму – 29. Было установлено, что погибшие нигде не работали и злоупотребляли алкоголем.Прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группой проведен осмотр места происшествия с использованием возможностей передвижной криминалистической лаборатории, а также с привлечением специалиста УГКСЭ по Минской области.По предварительной версии, причиной пожара могло быть неосторожное обращение с огнем. По данному факту Минским районным отделом Следственного комитета проводится проверка. Назначено проведение судебно-медицинской, генотипоскопической и комплексной пожарно-технической экспертиз. Опрашиваются родственники и соседи погибших.Видео СК