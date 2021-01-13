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В Минском районе появились новые памятники природы местного значения

Четыре объекта в Минском районе объявлены памятниками природы местного значения. Соответствующее решение принял Минский райисполком, текст документа опубликован 13 января на Национальном правовом интернет-портале.

Архивное фото

– На основании подп. 2.2 п. 2 ст. 9, ч. 5 п. 1 ст. 22 Закона Республики Беларусь от 15 ноября 2018 г. № 150-З «Об особо охраняемых природных территориях» Минский районный исполнительный комитет решил объявить объекты «Прилукский родник», «Родник Чапских» гидрологическими памятниками природы местного значения; «Вековой дуб в деревне Новое Поле», «Вековые ясени в деревне Новое Поле» – ботаническими памятниками природы местного значения, «Обнажение Птичь» – геологическим памятником природы местного значения, – говорится в решении.

Гидрологический памятник природы местного значения «Прилукский родник» предписано передать в управление республиканскому научному дочернему унитарному предприятию «Институт защиты растений», «Родник Чапских» – в управление Сеницкому сельскому исполнительному комитету. За вековой дуб и вековые ясени в деревне Новое Поле будет отвечать Горанский сельский исполком, а за геологический памятник природы «Обнажение Птичь» – Щомыслицкий сельисполком. Финансирование функционирования и охраны памятников природы местного значения, а также мероприятий, связанных с их объявлением, будет осуществляться из средств районного бюджета и иных источников, не запрещенных законодательными актами.

Появление новых памятников природы в Минском районе будет содействовать развитию экологического туризма в окрестностях белорусской столицы. На территории Минского района расположено восемь заказников республиканского значения, из них пять биологических и три ландшафтных, два заказника местного значения. Третью часть территории района занимает лес. Любители природы имеют возможность для разнообразных вариантов отдыха. Можно совершить пешую, велосипедную или конную прогулку, отправиться в мини-тур на лодке, понаблюдать за животными и птицами в естественной среде обитания, просто отдохнуть в тишине, созерцая красоту природы.
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
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