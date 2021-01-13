В Минском районе появились новые памятники природы местного значения

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– говорится в решении.Гидрологический памятник природы местного значения «Прилукский родник» предписано передать в управление республиканскому научному дочернему унитарному предприятию «Институт защиты растений», «Родник Чапских» – в управление Сеницкому сельскому исполнительному комитету. За вековой дуб и вековые ясени в деревне Новое Поле будет отвечать Горанский сельский исполком, а за геологический памятник природы «Обнажение Птичь» – Щомыслицкий сельисполком. Финансирование функционирования и охраны памятников природы местного значения, а также мероприятий, связанных с их объявлением, будет осуществляться из средств районного бюджета и иных источников, не запрещенных законодательными актами.Появление новых памятников природы в Минском районе будет содействовать развитию экологического туризма в окрестностях белорусской столицы. На территории Минского района расположено восемь заказников республиканского значения, из них пять биологических и три ландшафтных, два заказника местного значения. Третью часть территории района занимает лес. Любители природы имеют возможность для разнообразных вариантов отдыха. Можно совершить пешую, велосипедную или конную прогулку, отправиться в мини-тур на лодке, понаблюдать за животными и птицами в естественной среде обитания, просто отдохнуть в тишине, созерцая красоту природы.