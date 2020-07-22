В Минском районе погиб рабочий – он упал в бетономешалку

ЧП случилось во вторник 21 июля на территории строительного объекта в агрогородке Михановичи Минского района.





По информации Следственного комитета, 38-летний работник загружал лопатой в бетонно-смесительный узел цементный раствор и песчаную смесь. Во время работы он упал в загрузочную камеру с вращающимся шнеком.

Работника уже без признаков жизни обнаружили в смесительном узле его коллеги.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Следователями проведен осмотр места происшествия, опрошены сотрудники строительной организации, изъята документация, назначены необходимые экспертизы.

Возбужденного уголовного дела по статье «нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».