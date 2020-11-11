В Минском районе подросток упал в костер

Утром 10 ноября спасателям поступило сообщение о том, что накануне в 21:00 в приемное отделение больницы поступил с термическими ожогами учащийся 9 класса.Выяснилось, что 9 ноября около 19:30 в лесопарковой зоне вблизи деревни Комсомолец подросток по неосторожности упал в костер, получил ожоги различной степени тяжести, но смог самостоятельно вернуться домой. Родители вызвали "скорую".Инцидент произошел из-за неосторожного обращения с огнем, сотрудники МЧС не привлекались.