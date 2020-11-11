В лесу недалеко от деревни Комсомолец Минского района подросток по неосторожности упал в костер, сообщает МЧС.
Утром 10 ноября спасателям поступило сообщение о том, что накануне в 21:00 в приемное отделение больницы поступил с термическими ожогами учащийся 9 класса.
Выяснилось, что 9 ноября около 19:30 в лесопарковой зоне вблизи деревни Комсомолец подросток по неосторожности упал в костер, получил ожоги различной степени тяжести, но смог самостоятельно вернуться домой. Родители вызвали "скорую".
Инцидент произошел из-за неосторожного обращения с огнем, сотрудники МЧС не привлекались.
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В Минском районе подросток упал в костер
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Фото: Алексей СТОЛЯРОВ