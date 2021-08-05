В Минском районе подросток получил ожоги 11% тела при разжигании костра

В Минском районе несовершеннолетний юноша получил ожоги при разжигании костра. Об этом сообщает Минское областное управление МЧС.
- 4 августа спасатели получили сообщение о том, что подросток получил ожоги. Находясь с родителями в гостях в деревне Атолино, мальчик собирал и подбрасывал сухие ветки и листья в костер. Сухие листья загорелись : подросток с ожогами 11% тела был доставлен в медучреждение, - прокомментировали в управлении МЧС.
Работники МЧС обращают внимание, что при разведении костров необходимо быть предельно осторожными. Не рекомендуется использовать для розжига ЛВЖ, ГЖ, размещать место кострища следует вдали от зданий и сооружений. После догорания углей обязательно пролейте костер водой, чтобы не допустить повторного загорания.
- Контролируйте, чтобы дети держались подальше от пламени, не допускайте самостоятельного использования ими открытого огня, - обратились к родителям в ведомстве.