В Минском районе подросток получил ожоги 11% тела при разжигании костра

- прокомментировали в управлении МЧС.Работники МЧС обращают внимание, что при разведении костров необходимо быть предельно осторожными. Не рекомендуется использовать для розжига ЛВЖ, ГЖ, размещать место кострища следует вдали от зданий и сооружений. После догорания углей обязательно пролейте костер водой, чтобы не допустить повторного загорания.- обратились к родителям в ведомстве.