В Минском районе под машину попал трехлетний мальчик

Во вторник, 14 сентября, ребенок попал под колеса автомобиля, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ УВД Минского облисполкома.
–14 сентября около 12:00 в деревне Боровляны Минского района 71-летняя жительница Минского района, управляя автомобилем Suzuki Jimny, осуществляя поворот налево, совершила наезд на трехлетнего мальчика. Ребенок пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу с бабушкой. Малыш с серьезными травмами был доставлен в медучреждение. Бабушка не пострадала, – прокомментировали в Госавтоинспекции.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК.
– Уважаемые водители, будьте внимательны на дороге, обдумывайте каждый свой маневр, обязательно пропускайте пешеходов на переходах, особенно если это ребенок. Помните, что действия детей непредсказуемы. Взрослым необходимо быть максимально внимательными на проезжей части и рядом с ней, если с ними есть дети. Малышей следует брать за руку или на руки, переходя проезжую часть, объяснять юным участникам движения значения дорожных знаков, сигналов светофора, прививать навыки безопасного поведения на дороге, – напомнили в ГАИ.
Фото: БЕЛТА