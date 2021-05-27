В Минском районе племянник и дядя задержаны за распространение наркотиков

Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым!

В строящемся доме, принадлежащем дяде, обнаружено и изъято чуть более 100 г пара-метилэфедрона, частично расфасованного для последующей закладки.По информации оперативников, "семейный бизнес" открыл племянник в конце прошлого года. Парень сам принимал наркотик, знал, где их можно приобрести. Ему не составило труда найти магазин, который принял его на работу. Сначала он работал один, а когда его лишили водительских прав, он привлек к незаконной деятельности своего дядю.Помимо автомашины у дяди имелся и недостроенный дом, где криминальный дуэт стал фасовать наркотики. Работали быстро и слажено: чтобы забрать партию наркотика из тайника, расфасовать его и снова разложить - наркодилерам требовалось всего несколько часов.Кроме наркотиков, электронных весов и зип-пакетиков, в доме были обнаружены 10 упаковок скульптурного пластилина и баллон с краской. Было установлено: чтобы сократить время на упаковку и закладку наркотиков, пакетик с содержим мужчины оборачивали пластилином, получалось нечто похожее на камень. Свой эффект давало и добавление краски. Такие "камни" не нужно было прикапывать, привлекая к себе излишнее внимание.Оба мужчины задержаны, в отношении них возбуждено уголовное по ч.3 ст.328 (незаконный оборот наркотиков с целью сбыта) УК, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.Видео УВД Минского облисполкома