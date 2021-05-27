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В Минском районе племянник и дядя задержаны за распространение наркотиков

Сотрудники наркоконтроля Минского РУВД задержали 26-летнего безработного минчанина и его 40-летнего родственника - таксиста, проживающего в Минском районе прямо в момент фасовки партии наркотиков. Об этом сообщает УВД Минского облисполкома. 

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В строящемся доме, принадлежащем дяде, обнаружено и изъято чуть более 100 г пара-метилэфедрона, частично расфасованного для последующей закладки.

По информации оперативников, "семейный бизнес" открыл племянник в конце прошлого года. Парень сам принимал наркотик, знал, где их можно приобрести. Ему не составило труда найти магазин, который принял его на работу. Сначала он работал один, а когда его лишили водительских прав, он привлек к незаконной деятельности своего дядю. 

Помимо автомашины у дяди имелся и недостроенный дом, где криминальный дуэт стал фасовать наркотики. Работали быстро и слажено: чтобы забрать партию наркотика из тайника, расфасовать его и снова разложить - наркодилерам требовалось всего несколько часов.

Кроме наркотиков, электронных весов и зип-пакетиков, в доме были обнаружены 10 упаковок скульптурного пластилина и баллон с краской. Было установлено: чтобы сократить время на упаковку и закладку наркотиков, пакетик с содержим мужчины оборачивали пластилином, получалось нечто похожее на камень. Свой эффект давало и добавление краски. Такие "камни" не нужно было прикапывать, привлекая к себе излишнее внимание. 

Оба мужчины задержаны, в отношении них возбуждено уголовное по ч.3 ст.328 (незаконный оборот наркотиков с целью сбыта) УК, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы. 

Видео УВД Минского облисполкома
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