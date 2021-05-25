Разыскивается 13-летний житель деревни Крички Минского района Мирон Лисовский. Такая информация опубликована в Telegram-канале МВД "Разыскивает милиция".
Сообщается, что сегодня около 10 часов утра подросток вышел из автомобиля матери в столице, после чего о его местонахождении ничего не известно.
Приметы: на вид 11-13 лет, рост около 160 см, худощавого телосложения, волосы короткие темно-русые, глаза карие, правая нога короче левой на 2 см.
Был одет: мастерка спортивная комбинированная: верх зеленого цвета, низ темно-синего цвета с продольными полосками желтого цвета на рукавах, брюки горчичного цвета, кроссовки темные с белой подошвой. При себе может иметь пакет белого цвета с вещами.
Если вам известно местонахождение подростка, просьба сообщить в Минское РУВД по телефонам: 8 (029) 507-86-40, 8 (025) 774-11-58 или 102.
Фото: Telegram-канала "Разыскивает милиция"
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В Минском районе объявлен в розыск 13-летний подросток
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