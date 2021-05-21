В Минском районе нетрезвый водитель вылетел в кювет и опрокинулся

Водитель был госпитализирован. Сотрудниками ГАИ установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Известно, что он неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе за управление транспортом в нетрезвом виде. По факту ДТП проводится проверка.Госавтоинспекция Минской области напоминает, что согласно ст. 18.15 КоАП предусмотрена градация алкогольного опьянения водителя. Если алкогольное опьянение составляет до 0,8 промилле включительно – правонарушитель лишается водительского удостоверения сроком на 3 года, также придется заплатить штраф 100 б. в.; если более 0,8 промилле – лишение прав сроком на 5 лет и штраф 200 б. в.Фото УВД Минщины