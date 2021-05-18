В Минском районе на участке дороги Колодищи – Заславль сегодня временно ограничат движение. Об этом sb.by сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.
– Сегодня с 12:00 до 13:00 на 11-м км автодороги Колодищи – Заславль рядом с деревней Боровая, в связи с проведением следственного эксперимента по установлению обстоятельств и механизма развития ДТП, движение всех видов транспортных средств будет временно ограничено, – пояснили в Госавтоинспекции.
Госавтоинспекция Минщины просит водителей с пониманием отнестись к мероприятию и рекомендует планировать свои маршруты с учетом этой информации.
Фото из архива
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В Минском районе на участке дороги Колодищи – Заславль сегодня временно ограничат движение
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