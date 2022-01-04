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  2. В Минском районе микроавтобус насмерть сбил пешехода

В Минском районе микроавтобус насмерть сбил пешехода

Авария произошла 3 января около 19:45 на 27-м км автодороги М-6 Минск – Гродно. Об этом сообщает ОГАИ УВД Минского райисполкома. 


По предварительной информации, 43-летний водитель, находясь за рулем маршрутного автомобиля Mercedes-Benz Sprinter, двигался в направлении Гродно по правой полосе движения. На дороге он заметил пешехода, который на корточках пытался переползти проезжую часть. Избежать наезда на мужчину не удалось. В результате ДТП пешеход 1962 года рождения от полученных травм скончался на месте.

Установлено, что он не был обозначен световозвращающими элементами в темное время суток.

По факту аварии проводится проверка.
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
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