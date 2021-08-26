В Минском районе легковушка сбила годовалую девочку

25 августа в 18:10 водитель автомобиля "Форд Фокус" ехал задним ходом по двору возле дома 64 на ул. Центральной в деревне Канютичи Минского района. Он сбил маленькую девочку, которая была во дворе без присмотра взрослых.С тяжелыми травмами пострадавшую госпитализировали.По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК.– подчеркнули в милиции.Фото УГАИ УВД Минского облисполкома