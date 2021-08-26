В Минском районе легковушка сбила годовалую девочку

Вечером 25 августа 2021 года под Минском случилось ДТП: легковой автомобиль совершил наезд на годовалую девочку. Об этом sb.by сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.
25 августа в 18:10 водитель автомобиля "Форд Фокус" ехал задним ходом по двору возле дома 64 на ул. Центральной в деревне Канютичи Минского района. Он сбил маленькую девочку, которая была во дворе без присмотра взрослых.
С тяжелыми травмами пострадавшую госпитализировали.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК.
– Уважаемые взрослые! Ни при каких обстоятельствах ребенок не должен оставаться без присмотра, особенно дошкольного и младшего возраста. Внимательно следите за своими детьми, – подчеркнули в милиции.
Фото УГАИ УВД Минского облисполкома