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  2. В Минском районе из-за пожара в ТЦ эвакуированы 73 человека

В Минском районе из-за пожара в ТЦ эвакуированы 73 человека

В Минском районе произошел пожар в торговом центре. Об этом сообщает МЧС

Фото из архива БЕЛТА

Инцидент произошел 22 августа. В 22:02 работникам МЧС поступило сообщение о пожаре в помещении кондитерского цеха в здании ТЦ "Сухарево" ООО "Евроторг" в промузле "Западный" Минского района по ул. Монтажников, 2. Горели холодильные шкафы. 

До прибытия подразделений МЧС в результате сработки системы оповещения из здания эвакуированы 73 человека, из них 45 посетителей торгового центра. 

Никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.
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