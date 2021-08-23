В Минском районе из-за пожара в ТЦ эвакуированы 73 человека

В Минском районе произошел пожар в торговом центре. Об этом сообщает МЧС.
Фото из архива БЕЛТА
Инцидент произошел 22 августа. В 22:02 работникам МЧС поступило сообщение о пожаре в помещении кондитерского цеха в здании ТЦ "Сухарево" ООО "Евроторг" в промузле "Западный" Минского района по ул. Монтажников, 2. Горели холодильные шкафы.
До прибытия подразделений МЧС в результате сработки системы оповещения из здания эвакуированы 73 человека, из них 45 посетителей торгового центра.
Никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.