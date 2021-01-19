Прорыв трубопровода в Минском районе оставил без холодной воды 55 частных домов, передает БЕЛТА.
– 18 января в 17:32 поступило сообщение о прорыве трубопровода холодного водоснабжения диаметром 110 мм в поселке Юбилейный. Без водоснабжения оставались 1 многоквартирный и 55 частных жилых домов, – сообщили в пресс-службе МЧС.
Последствия аварии устранили в 21:00. Водоснабжение потребителей восстановлено.
Фото: pixabay.com
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В Минском районе из-за аварии на трубопроводе без воды оставались 55 частных домов
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