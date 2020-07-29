В Минском районе 19-летняя девушка выпала из окна квартиры на шестом этаже

По данным следствия, девушка, находясь у себя дома со знакомыми, села на подоконник, не удержала равновесие и выпала из окна квартиры на шестом этаже. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии., – проинформировали в Следственном комитете.В СК обращают внимание на то, что неосторожные действия возле открытых окон могут привести к трагическим последствиям. Необходимо быть внимательными и соблюдать правила безопасного поведения в быту.