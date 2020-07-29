Вчера утром в реанимационное отделение одной из больниц доставили 19-летнюю жительницу Минского района с признаками падения с высоты, сообщили в Следственном комитете.
По данным следствия, девушка, находясь у себя дома со знакомыми, села на подоконник, не удержала равновесие и выпала из окна квартиры на шестом этаже. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.
«Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия, опросила очевидцев произошедшего, соседей. Причины и обстоятельства инцидента выясняются», – проинформировали в Следственном комитете.
В СК обращают внимание на то, что неосторожные действия возле открытых окон могут привести к трагическим последствиям. Необходимо быть внимательными и соблюдать правила безопасного поведения в быту.
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В Минском районе 19-летняя девушка выпала из окна квартиры на шестом этаже
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Фото: Денис МАЛЫШИЦ