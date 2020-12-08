В одном из столичных общежитий произошло возгорание мусора в канале мусоропровода. Из здания были эвакуированы 50 человек, пишет БЕЛТА.
– Сегодня в 10:06 на номер 101 поступило сообщение о возгорании на кровле общежития по улице Марата в Минске. Прибывшими работниками МЧС по внешним признакам ничего не было обнаружено. Впоследствии при проведении разведки выяснилось, что произошло загорание мусора в канале мусоропровода. Работниками МЧС совместно с администрацией общежития были эвакуированы 50 проживающих, из них 15 детей, – сообщили в пресс-службе МЧС.
Спасатели ликвидировали возгорание. Пострадавших нет. Причина и обстоятельства произошедшего выясняются.
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В Минском общежитии случился пожар: эвакуированы 50 человек
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Фото: Александр КУШНЕР