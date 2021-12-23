В Минском метрополитене рассказали, как столичная подземка будет работать в праздничные дни

Уточняется, что движение поездов 24 и 31 декабря 2021 года, а также 6 января 2022 года будет организовано по графикам пятниц. 25 и 26 декабря 2021 года, 1, 2, 7, 8, 9 января 2022-го поезда будут ходить по графикам воскресных дней.Отдельное внимание обращается на работу метрополитена в новогоднюю ночь. Поезда будут ходить до 04:00.– объяснили в метрополитене.В связи с проведением праздничных культурно-массовых мероприятий пассажиров просят заблаговременно приобретать жетоны и проездные билеты.