В Минском метрополитене рассказали, как столичная подземка будет работать в праздничные дни

В Минском метрополитене рассказали, как будет организована работа в праздничные дни декабря 2021 года – января 2022-го. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной подземки.
Уточняется, что движение поездов 24 и 31 декабря 2021 года, а также 6 января 2022 года будет организовано по графикам пятниц. 25 и 26 декабря 2021 года, 1, 2, 7, 8, 9 января 2022-го поезда будут ходить по графикам воскресных дней.
Отдельное внимание обращается на работу метрополитена в новогоднюю ночь. Поезда будут ходить до 04:00. «Закрытие на вход станций «Немига», «Октябрьская» и «Купаловская» (выход к проспекту Независимости) произойдет в 04:15. Интервал движения поездов с 00:00 до 04:15 1 января 2022 года на 1-й и 2-й линиях метро составит 6 минут, на 3-й линии – 10 минут. 1 января 2022 года метрополитен начнет работу, как обычно, в 5 часов 30 минут», – объяснили в метрополитене.
В связи с проведением праздничных культурно-массовых мероприятий пассажиров просят заблаговременно приобретать жетоны и проездные билеты.