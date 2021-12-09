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В минском метро появился еще один пункт вакцинации

В подземном переходе станции «Площадь Франтишка Богушевича» Минского метрополитена открыт пункт вакцинации против COVID-19. Такая информация размещена в Telegram-канале столичной подземки.


"Здесь для всех желающих прививочный процесс осуществляют медицинские работники минской городской клинической поликлиники № 5", – говорится в сообщении.

Прививочный пункт открыт по будним дням с 12:00 до 18:00. С 15:30 до 16:00 предусмотрен перерыв.

Напомним, что первый пункт вакцинации в столичной подземке был открыт 12 июля 2021 года в пешеходном переходе станции «Ковальская Слобода». 
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Фото: Сергей МИЦЕВИЧ
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