В минском метро появился еще один пункт вакцинации

В подземном переходе станции «Площадь Франтишка Богушевича» Минского метрополитена открыт пункт вакцинации против COVID-19. Такая информация размещена в Telegram-канале столичной подземки.
"Здесь для всех желающих прививочный процесс осуществляют медицинские работники минской городской клинической поликлиники № 5", – говорится в сообщении.
Прививочный пункт открыт по будним дням с 12:00 до 18:00. С 15:30 до 16:00 предусмотрен перерыв.
Напомним, что первый пункт вакцинации в столичной подземке был открыт 12 июля 2021 года в пешеходном переходе станции «Ковальская Слобода».