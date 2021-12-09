В минском метро появился еще один пункт вакцинации

– говорится в сообщении.Прививочный пункт открыт по будним дням с 12:00 до 18:00. С 15:30 до 16:00 предусмотрен перерыв.Напомним, что первый пункт вакцинации в столичной подземке был открыт 12 июля 2021 года в пешеходном переходе станции «Ковальская Слобода».