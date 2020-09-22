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В Минском государственном дворце детей и молодежи работают около 800 объединений по интересам

Минский государственный дворец детей и молодежи в новом учебном году начал работу в штатном режиме. Директор Анна Аверина отмечает, что учтены все рекомендации Минздрава по соблюдению санитарно-гигиенических мер:


Педагоги и дети –  все очень ждали начала нового творческого сезона. Традиционно во дворце для ребят будут работать объединения по самым разным интересам.  Интеллектуальные игры, иностранные языки, познавательная и исследовательская деятельность – в отделе интеллектуального творчества. Педагоги отдела художественного творчества предлагают занятия по хореографии, вокалу, игре на музыкальных инструментах. С основами журналистики и видеомонтажа можно познакомиться в нашей детско-юношеской телестудии. А вот вышивка, бисероплетение, шитье, создание модных коллекций одежды, керамика, рисование – это в отдел декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства. Среди новых направлений тут, например, создание «Фешен-иллюстраций» – отличная возможность для детей в полной мере научиться выражать свои творческие мысли на бумаге…


Анна Аверина отмечает: невостребованных направлений нет. Логика проста: не будет желающих – кружки просто не откроются. И добавляет, что многие объединения не закрывались и во время пандемии – педагоги работали дистанционно. Некоторые выкладывали на сайте дворца записи своих уроков и мастер-классов (их можно посмотреть и сейчас). Общались с детьми и родителями при помощи мессенджеров, устраивали видеоконференции. Воспитанники ансамбля «Чабарок», например, даже танцевальные па разучивали онлайн. А Лидия Чугаевская, заведующая кабинетом «Дизайн-студия моды и стиля», на сайте дворца организовала традиционную выставку мягких игрушек, сделанных детьми, – «Жители города М». Все получилось! Вспоминает, как ребята волновались, пока дошивали игрушки дома. Неудивительно, что с началом этого учебного года спешили поскорее собраться в мастерской за новыми работами. Ведь живое общение с педагогом все равно ничто не заменит.


Стартовали во дворце и занятия в отделе технического творчества и спорта. Здесь можно научиться игре в шахматы, авиа- и судомоделированию, и даже модным сегодня программированию и робототехнике. В школе робототехники, например, занимаются ребята с шести лет. В программе не только работа с программируемыми конструкторами лего, но и изучение английского языка. А в качестве спецкурсов – Scratch, работа на станках с ЧПУ, 3D-принтерах и т.д. – все необходимое оборудование представлено в инновационной лаборатории FABLAB. Это позволяет дать учащимся больше возможностей узнать что-то новое и найти свое. Для ребят постарше – программы посложнее. Всего же во дворце на платной и бесплатной основах работают около 800 объединений по интересам.


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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
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