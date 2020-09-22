В Минском государственном дворце детей и молодежи работают около 800 объединений по интересам

Анна Аверина отмечает: невостребованных направлений нет. Логика проста: не будет желающих – кружки просто не откроются. И добавляет, что многие объединения не закрывались и во время пандемии – педагоги работали дистанционно. Некоторые выкладывали на сайте дворца записи своих уроков и мастер-классов (их можно посмотреть и сейчас). Общались с детьми и родителями при помощи мессенджеров, устраивали видеоконференции. Воспитанники ансамбля «Чабарок», например, даже танцевальные па разучивали онлайн. А, на сайте дворца организовала традиционную выставку мягких игрушек, сделанных детьми, – «Жители города М». Все получилось! Вспоминает, как ребята волновались, пока дошивали игрушки дома. Неудивительно, что с началом этого учебного года спешили поскорее собраться в мастерской за новыми работами. Ведь живое общение с педагогом все равно ничто не заменит.Стартовали во дворце и занятия в отделе технического творчества и спорта. Здесь можно научиться игре в шахматы, авиа- и судомоделированию, и даже модным сегодня программированию и робототехнике. В школе робототехники, например, занимаются ребята с шести лет. В программе не только работа с программируемыми конструкторами лего, но и изучение английского языка. А в качестве спецкурсов – Scratch, работа на станках с ЧПУ, 3D-принтерах и т.д. – все необходимое оборудование представлено в инновационной лаборатории FABLAB. Это позволяет дать учащимся больше возможностей узнать что-то новое и найти свое. Для ребят постарше – программы посложнее. Всего же во дворце на платной и бесплатной основах работают около 800 объединений по интересам.