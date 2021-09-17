В минском Доме Москвы завершился фестиваль российского кино

Три дня в культурно-деловом центре «Дом Москвы в Минске» при содействии департамента внешнеэкономических и международных связей московской мэрии и Московского дома соотечественника продолжался масштабный фестиваль российского кино. Гости смогли не только познакомиться с некоторыми образцами современного российского кинематографа, но и пообщаться с режиссерами и актерами.

В числе самых желанных гостей фестиваля оказались младшеклассники минских школ и гимназий. Для них организаторы кинофорума подготовили программу "Детский сеанс", приуроченную к 85-летию с момента создания киностудии "Союзмультфильм". «Наши мультсериалы смотрят не только на территории Беларуси и России», – отметил в ходе фестиваля глава представительства Московского центра международного сотрудничества в Беларуси Олег Черноус.

Юные зрители также смогли познакомиться с работами московских сверстников – победителей конкурса детского рисунка "Наследие моего района". Гостями фестиваля также стали студенты белорусских вузов.

На следующий день участники кинофорума смотрели короткометражную драму "Варя", получившую приз кинофестиваля "Кинотавр" и номинированную для участия в фестивале "Золотой глобус". На вопросы зала ответил исполнитель одной из главных ролей фильма, сценарист и режиссер Николай Ковбас. Аплодисментами встретили зрители и актера, певца и музыканта, заслуженного артиста России Евгения Дятлова.