В минском аэропорту задержали африканца с чужим паспортом

– пояснили в ГПК.Выяснилось, что в белорусской столице он получал образование. Помимо личных вещей при себе у него было приглашение на учебу в БГУИР. В документе от университета были указаны данные жителя Конго. Позже у парня обнаружили и копию настоящего документа.Нарушителя привлекли к ответственности за умышленное незаконное нарушение границы. Ему грозят штраф и депортация.