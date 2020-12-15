Африканца с чужим паспортом задержали в Национальном аэропорту Минск, сообщает БЕЛТА.
– Сегодня во время оформления рейса из Стамбула один из пассажиров предъявил французский паспорт. У пограничников возникли вопросы насчет соответствия документа и его предъявителя. Проверка подтвердила, что иностранец предъявил не свой паспорт, – пояснили в ГПК.
Выяснилось, что в белорусской столице он получал образование. Помимо личных вещей при себе у него было приглашение на учебу в БГУИР. В документе от университета были указаны данные жителя Конго. Позже у парня обнаружили и копию настоящего документа.
Нарушителя привлекли к ответственности за умышленное незаконное нарушение границы. Ему грозят штраф и депортация.
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В минском аэропорту задержали африканца с чужим паспортом
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ