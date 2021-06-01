В Минских парках отмечается День защиты детей - стрим

Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым!

Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым!

В первый день лета в Центральном детском парке им. М. Горького к Международному Дню защиты детей пройдет развлекательная программа «Счастливое детство». Праздник «Пусть всегда будет солнце» организуют в парке культуры и отдыха им. Челюскинцев. Гостей ждут игры, конкурсы, мастер-классы, можно будет посмотреть и выставки детского творчества. Смотрите прямую видеотрансляцию на сайте SB.BY и в группах @sbbytoday в социальных сетях, подписывайтесь на наш канал.